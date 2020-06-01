В Нью-Йорке во время протестов задержали дочь мэра де Блазио

25-летняя дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио Кьяра принимала участие в протестах, которые прокатились по всей стране после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Вечером 31 мая во время протестов в Нью-Йорке была задержана дочь мэра города Билла де Блазио Кьяра. Об этом сообщает телеканал NY1.

25-летняя дочь мэра принимала участие в протестах, которые прокатились по всей стране после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Ее задержали на пересечении Бродвея и 12-й улицы в числе около сотни человек. Полиция потребовала, чтобы толпа демонстрантов очистила дорогу, однако те не подчинились. В итоге они были задержаны.

Всем им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, после чего отпустили.

Билл де Блазио является мэром Нью-Йорка с января 2014 года. На посту мэра он сменит Майкла Блумберга, который занимал эту должность в течение 12 лет.

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Из-за этого в 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.