Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Нью-Йорке во время протестов задержали дочь мэра де Блазио

25-летняя дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио Кьяра принимала участие в протестах, которые прокатились по всей стране после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Дочери ди Блазио 25 лет
Дочери ди Блазио 25 лет
Фото: ЕРА

Вечером 31 мая во время протестов в Нью-Йорке была задержана дочь мэра города Билла де Блазио Кьяра. Об этом сообщает телеканал NY1.

25-летняя дочь мэра принимала участие в протестах, которые прокатились по всей стране после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Ее задержали на пересечении Бродвея и 12-й улицы в числе около сотни человек. Полиция потребовала, чтобы толпа демонстрантов очистила дорогу, однако те не подчинились. В итоге они были задержаны.

Всем им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, после чего отпустили.

Билл де Блазио является мэром Нью-Йорка с января 2014 года. На посту мэра он сменит Майкла Блумберга, который занимал эту должность в течение 12 лет.

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.  

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Из-за этого в 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.

Теги: США, убийство, протесты, Нью-Йорк, афроамериканцы, обвинения, Билл де Блазио, Джордж Флойд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Победительница "Танцев со звездами" Мишина будет искать любовь в проекте "Холостячка"
Победительница "Танцев со звездами" Мишина будет искать любовь в проекте "Холостячка"
"Любовь к Киеву не закончится никогда". Подкопаева с мужем прогулялась по столице Украины
"Любовь к Киеву не закончится никогда". Подкопаева с мужем прогулялась по столице Украины
  "Земля в иллюминаторе". Маска "заставили" спеть "Траву у дома"
  "Земля в иллюминаторе". Маска "заставили" спеть "Траву у дома"
"На дедушку Анатолия похож". Сын Собчак прочитал наизусть стихотворение российского классика
"На дедушку Анатолия похож". Сын Собчак прочитал наизусть стихотворение российского классика
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS