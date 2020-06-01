Трамп пережидал протесты у Белого дома в бункере – СМИ

Президент США Дональд Трамп с семьей был временно помещен в бункер из-за протестов под Белым домом, которые начались во всей стране после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил телеканал CNN.

Во время протестов у Белого дома в Вашингтоне вечером 29 мая президент США Дональд Трамп некоторое время находился в бункере вместе со своей семьей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации президента и источник в правоохранительных органах.

Трампа отвели в бункер после того, как протестующие собрались возле Белого дома. Президент провел там чуть меньше часа.

CNN сообщает, что в бункер также доставили первую леди и сына президентской четы Бэррона.

Телеканал отмечает, что Трамп похвалил Секретную службу США за то, что она справилась с протестами возле Белого дома вечером 29 мая.

Подземный бункер, о котором идет речь, использовался американскими президентами несколько раз – в связи с угрозой терактов.

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Из-за этого в 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.