Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трамп пережидал протесты у Белого дома в бункере – СМИ

Президент США Дональд Трамп с семьей был временно помещен в бункер из-за протестов под Белым домом, которые начались во всей стране после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил телеканал CNN.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп провел в бункере менее часа
Трамп провел в бункере менее часа
Фото: ЕРА

Во время протестов у Белого дома в Вашингтоне вечером 29 мая президент США Дональд Трамп некоторое время находился в бункере вместе со своей семьей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации президента и источник в правоохранительных органах.

Трампа отвели в бункер после того, как протестующие собрались возле Белого дома. Президент провел там чуть меньше часа.

CNN сообщает, что в бункер также доставили первую леди и сына президентской четы Бэррона. 

Телеканал отмечает, что Трамп похвалил Секретную службу США за то, что она справилась с протестами возле Белого дома вечером 29 мая.

Подземный бункер, о котором идет речь, использовался американскими президентами несколько раз – в связи с угрозой терактов.

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.  

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Из-за этого в 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.

Теги: США, убийство, протесты, угрозы, беспорядки, Дональд Трамп, афроамериканцы, задержание, Миннеаполис, Джордж Флойд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Fútbol y Rumba. Месси, Суарес, Рамос и ОʼНил снялись в клипе Энрике Иглесиаса и Anuel AA. Видео
  Fútbol y Rumba. Месси, Суарес, Рамос и ОʼНил снялись в клипе Энрике Иглесиаса и Anuel AA. Видео
"Ночью от мышечной боли невозможно спать". Воробей рассказала о проявлении коронавируса
"Ночью от мышечной боли невозможно спать". Воробей рассказала о проявлении коронавируса
  "С "кровавым пастором". Гончаренко спел "Лєнта за лєнтою" с Турчиновым
  "С "кровавым пастором". Гончаренко спел "Лєнта за лєнтою" с Турчиновым
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS