Власти Миннесоты говорят, что Вечирко въехал в толпу ненамеренно

Водитель грузовика Богдан Вечирко, который въехал в толпу протестующих из-за смерти Джорджа Флойда в Миннесоте, оказался на перекрытой митингующими дороге, так как успел проехать туда до закрытия магистрали, сообщил губернатор штата Тим Уолз.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что водитель грузовика Богдан Вечирко, который 31 мая въехал в участников марша на шоссе в Миннеаполисе, сделал это непреднамеренно, отмечает 1 июня Reuters.

По словам Уолза, дальнобойщик, которого вытащили из машины и избили некоторые протестующие, сообщил властям, что подавляющее большинство участников марша пытались защитить его от тех, кто хотел причинить ему вред. Помимо водителя, пострадавших не было.

Губернатор также отметил, что водитель опередил поэтапное закрытие междуштатной автомагистрали и свернул на шоссе до того, как его заблокировали. Вечирко обошел другие машины и затормозил, когда увидел толпу, сказал Уолз, добавив, что водитель "сделал что-то действительно глупое" и ему повезло, что он никого не убил.

В Миннеаполисе водитель автоцистерны направил грузовик в толпу протестующих. Демонстранты вытащили водителя из кабины и избили его, отмечает агентство. Прибывшая на место происшествия полиция увезла водителя в больницу.

В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки. Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Из-за этого в 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.