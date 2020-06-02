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Адвокат семьи Флойда заявил, что к смерти афроамериканца причастны и другие полицейские

На данный момент в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда обвинили только одного полицейского Дерека Шовина, который применил в его отношении удушающий прием. По словам адвоката Бена Крампа, смерти от асфиксии способствовало также "сдавливание спины" со стороны других офицеров, которые стояли на коленях за спиной Флойда.

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Флойд умер при задержании
Флойд умер при задержании
Фото: ЕРА

Адвокат семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего 25 мая в Миннеаполисе в результате жесткого задержания полицейскими, заявил, что результаты вскрытия указали на причастность к гибели Флойда других правоохранителей. Об этом сообщает телеканал CNN.

На данный момент в убийстве Флойда обвинили только одного полицейского Дерека Шовина, который удерживал мужчину на асфальте, давя коленом на шею.

1 июня стало известно, что судмедэкспертиза подтвердила: Флойд умер в результате удушения.

Адвокат Бен Крамп заявил, что асфиксии способствовало также "сдавливание спины" со стороны других офицеров, которые стояли на коленях за спиной Флойда.

"Надеюсь, генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон теперь рассмотрит дело в отношении других офицеров", – отметил Крамп.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая суд арестовал полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

По крайней мере в 40 городах введен комендантский час, Национальная гвардия вошла в города 23 штатов и в Вашингтон.

Теги: США, смерть, убийство, протесты, правоохранители, афроамериканцы, задержание, адвокат, Миннеаполис, Джордж Флойд
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