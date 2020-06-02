"Вы должны доминировать, или вы будете выглядеть как придурки". Трамп раскритиковал действия губернаторов штатов в ходе протестов

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов вспомнить о понятии "закон и порядок", которое, по его мнению, является лучшим способом противостоять протестам по всей стране.

Трамп: Если губернаторы не начнут действовать, дальше ситуация будет становиться все хуже Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп в разговоре с губернаторами штатов 1 июня призвал их обуздать протесты, начавшиеся после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп заявил, что власти должны вспомнить о понятии "закон и порядок", которое, по его мнению, является лучшим способом противостоять растущим расовым волнениям по всей стране.

Он сказал, что весь мир "смеялся над Миннеаполисом", где протестующие сожгли несколько полицейских участков.

"Вы должны доминировать, или вы будете выглядеть как придурки. Вы должны арестовывать и судить людей", – подчеркнул Трамп в разговоре, который цитирует телеканал.

Американский президент заявил, что власти штатов должны добиваться "возмездия" за насильственные действия протестующих, и посоветовал им не действовать "слишком осторожно".

Он предупредил, что если губернаторы не начнут действовать, дальше ситуация будет становиться все хуже.

По данным телеканала, губернатор штата Иллинойс демократ Джей Прицкер сказал президенту, что риторика, исходящая из Белого дома, усугубляет ситуацию. "Мне тоже не очень нравится ваша риторика. Вы могли бы сделать намного больше в борьбе с коронавирусом", – ответил ему Трамп.

На сегодня по крайней мере в 40 городах введен комендантский час, Национальная гвардия вошла в города минимум 23 штатов и в Вашингтон, отмечает CNN.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Флойд умер в результате удушения.