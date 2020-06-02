Смешко о возвращении к консультациям с подписантами Будапештского меморандума: Где действия правительства?

Президент Центра стратегических исследований и анализа Игорь Смешко считает, что восстановление консультаций с партнерами по Будапештскому меморандуму – единственный верный способ восстановления территориальной целостности Украины.

Украина должна требовать соблюдения Будапештского меморандума для защиты своих интересов, заявил Президент Центра стратегических исследований и анализа Игорь Смешко в Facebook 2 июня.

"Правильный первый шаг. Приветствуем первое с начала войны заявление первого чиновника – профессионального юриста Алексея Резникова о необходимости использования Будапештского меморандума для защиты Украины. Но где первые действия нашего правительства?"– отметил Смешко.

По словам политика, с начала войны в 2014 году только правительство Великобритании коснулось этого вопроса. От Украины не было дипломатических нот о созыве срочных консультаций по выполнению положений меморандума, который предоставил Украине гарантии суверенитета и неприкосновенности границ в обмен на третий ядерный арсенал в мире.

Смешко уверен, что единственной возможностью обеспечить оборону и безопасность Украины дипломатическими средствами в условиях войны является Будапештский меморандум.

"И даже официальный отказ агрессора – дополнительный юридический факт для будущего международного суда. А другие подписанты этого многостороннего международного договора должны находить решение вопроса выполнения его положений, даже без присутствия агрессора", – подчеркнул Смешко.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал для восстановления территориальной целостности Украины вернуться к консультациям с подписантами Будапештского меморандума. Об этом он написал в своей колонке для Atlantic Council 31 мая.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление.

В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.