"Украину, по большому счету, предали". Резников призвал вернуться к консультациям с подписантами Будапештского меморандума

Для восстановления территориальной целостности Украины необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму 1994 года и начать консультации, сначала – без участия Российской Федерации, которая нарушила свои обязательства по этому документу, считает вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников: В конце концов, возвращение к формату "Будапешта" может оказаться выгодным и для самой России Фото: president.gov.ua

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что для восстановления территориальной целостности и обеспечения гарантий независимости Украины необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму. Об этом он написал в своей колонке для Atlantic Council 31 мая.

Резников отметил, что бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал ему, как в день подписания меморандума, когда Украина добровольно отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, французский лидер Франсуа Миттеран сказал ему: "Молодой человек, вас обманут, так или иначе".

"К сожалению, история подтвердила, что Миттеран был прав. Оккупация Крыма, сражения за Иловайск и донецкий аэропорт, захват Дебальцево после подписания вторых Минских соглашений, российский обстрел украинских гражданских лиц в Мариуполе и Краматорске – все это можно проследить до предательства Будапешта", – написал Резников.

Он отметил, что с 2014 года, когда началась российская агрессия, украинцы прошли большой путь и поняли, что должны полагаться прежде всего на себя. Но события, которые произошли в мире после 2014 года, в частности: кибератаки, поддержка радикальных политических движений, попытка вооруженного переворота в Черногории и военные интервенции в Сирии и Ливии, резонансные убийства и покушения, "ставят насущный вопрос – способен ли цивилизованный мир противостоять агрессору, а не просто успокоить его", считает Резников.

В некотором смысле, отметил он, история прошла полный круг.

"Согласившись отказаться от своего ядерного арсенала в 1994 году, Украина сэкономила западному миру триллионы долларов на оборонные расходы в течение следующих двух десятилетий. Неспособность соответствовать духу Будапештского меморандума и защитить Крым от оккупации в 2014 году сегодня заставляет Запад резко увеличить расходы на оборону", – написал вице-премьер.

Резников подчеркнул, что глобальную гибридную войну сегодня контролирует президент РФ Владимир Путин "и он, очевидно, остается неуязвимым". Вице-премьер предположил, что Россия рассматривает нынешнюю ситуацию в сфере международной безопасности как возможность проверить границы цивилизованного мира. Если эти агрессивные действия не встретят адекватного ответа, считает украинский чиновник, Россия будет продолжать расширять границы и следующим подобным испытанием может быть попытка дискредитировать НАТО путем атаки на страны Балтии.

"Сможет ли НАТО достичь консенсуса, необходимого для быстрого вооруженного реагирования?" – задался вопросом Резников и продолжил: "Чтобы изменить эту ситуацию, мы должны найти способы превратить небольшие искры доверия в настоящий мирный процесс, основанный на общих интересах, который будет способен остановить войну, вернуть народ и территории Украине и помочь России сбросить свой статус мирового изгоя".

Он подчеркнул, что Украина готова начать этот путь, "но любой прогресс также будет зависеть от конкретных шагов со стороны тех, кто был гарантами безопасности Украины, прежде чем стать источником недоверия". Резников отметил, что возвращение к Будапештскому меморандуму было бы шагом в правильном направлении, и напомнил, что одна подобная попытка уже была. 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН предложил начать срочные консультации в формате "Будапешта", но эта инициатива не получила продолжения.

"Теперь мы должны рассмотреть вопрос о возвращении к формату "Будапешта". Сначала консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва отказалась от своего статуса гаранта в пользу того, чтобы стать оккупационной силой. Однако формат "Будапешта" впоследствии даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем ", – отметил Резников.

По его словам, Украина видит по крайней мере два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках "Будапешта". Они включают в себя качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении агрессора к ответственности, пояснил он.

"В конце концов, возвращение к формату "Будапешта" может оказаться выгодным и для самой России. Что может быть лучше для Кремля, чем устранить первопричину сегодняшнего глобального противостояния и восстановить нарушенные обещания "Будапешта", таким образом вернув доверие международного сообщества?" – написал Резников.

В эфире телеканала ICTV 1 июня он добавил, что "Украину, по большому счету, предали".

"Нам не надо бояться, надо садиться за стол, как стране, которая имеет право требовать уважения к себе и восстановления доверия", – сказал Резников.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление.

Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявили в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.