Смешко: Украина должна не ждать помощи от США и Британии, а направлять официальные ноты с конкретными требованиями

Киев должен требовать от США и Великобритании "восстановить действие Будапештского меморандума", которым страны-подписанты гарантировали территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, заявил бывший глава СБУ и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко.

Смешко: Это тот случай, когда надо не ждать, а направлять официальные дипломатические ноты с конкретными требованиями Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украина должна направить США и Великобритании официальные ноты с конкретными требованиями по восстановлению действия Будапештского меморандума. Об этом в Facebook написал бывший глава СБУ и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко, комментируя заявление вице-премьера Алексея Резникова о том, что Вашингтон и Лондон не оказали Киеву помощи в рамках меморандума.

"Это тот случай, когда надо не ждать, а направлять официальные дипломатические ноты с конкретными требованиями по восстановлению действия этого международного договора [Будапештского меморандума], созыву немедленных консультаций стран-подписантов", – отметил он.

Также, по словам Смешко, Украина должна внести "предложения по подписанию дополнительного соглашения [к Будапештскому меморандуму] по детализации и введению механизма реализации гарантий безопасности".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление.

В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

16 мая 2020 года вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина по-прежнему ждет помощи со стороны США и Великобритании как гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму.