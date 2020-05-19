Смешко об интервью Гордона с Гиркиным: Для международного следствия это подарок

Информацию из интервью бывшего главаря российских боевиков на Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова) основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону могут использовать правоохранительные органы, считает бывший глава СБУ и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко.

Бывший глава Службы безопасности Украины и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко считает, что информацию, которую в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил один из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), могут использовать правоохранительные органы. Такое мнение он высказал в комментарии "Цензор.НЕТ" 19 мая.

"Насколько мне известно, Дмитрия Гордона попросили о серии интервью с людьми, которые представляют интерес для международного правосудия в связи с аннексией Крыма, трагедией со сбитым самолетом рейса МН17 и войной на Донбассе. Это, в общем-то, нормальная международная практика. Для Международного суда в Гааге, например, любое интервью – это юридические факты и доказательства. И не всякий журналист мог бы это сделать. Кроме того, это плюс и для наших компетентных органов, если бы они сумели организовать подобные интервью", – сказал Смешко.

Но он считает, что это все нужно было объяснить до выпуска интервью.

"Не понимаю, почему об этом не было сказано до начала трансляции. Пока из того, что увидел, смотреть очень тяжело. Враг серьезный и мотивированный. Для международного следствия это, конечно, подарок. Для нашей массовой аудитории, без предварительного объяснения и редактирования, – не уверен", – отметил экс-глава СБУ.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.