Смешко об интервью Гордона с Гиркиным: Для международного следствия это подарок

Бывший глава Службы безопасности Украины и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко считает, что информацию, которую в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил один из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), могут использовать правоохранительные органы. Такое мнение он высказал в комментарии "Цензор.НЕТ" 19 мая.
"Насколько мне известно, Дмитрия Гордона попросили о серии интервью с людьми, которые представляют интерес для международного правосудия в связи с аннексией Крыма, трагедией со сбитым самолетом рейса МН17 и войной на Донбассе. Это, в общем-то, нормальная международная практика. Для Международного суда в Гааге, например, любое интервью – это юридические факты и доказательства. И не всякий журналист мог бы это сделать. Кроме того, это плюс и для наших компетентных органов, если бы они сумели организовать подобные интервью", – сказал Смешко.
Но он считает, что это все нужно было объяснить до выпуска интервью.
"Не понимаю, почему об этом не было сказано до начала трансляции. Пока из того, что увидел, смотреть очень тяжело. Враг серьезный и мотивированный. Для международного следствия это, конечно, подарок. Для нашей массовой аудитории, без предварительного объяснения и редактирования, – не уверен", – отметил экс-глава СБУ.
Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.
Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде.
Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.
В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.
Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.
В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.