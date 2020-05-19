Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Смешко об интервью Гордона с Гиркиным: Для международного следствия это подарок

Информацию из интервью бывшего главаря российских боевиков на Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова) основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону могут использовать правоохранительные органы, считает бывший глава СБУ и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смешко: Для Международного суда в Гааге, например, любое интервью это юридические факты и доказательства
Смешко: Для Международного суда в Гааге, например, любое интервью – это юридические факты и доказательства
Фото: sylaichest.org

Бывший глава Службы безопасности Украины и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко считает, что информацию, которую в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил один из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), могут использовать правоохранительные органы. Такое мнение он высказал в комментарии "Цензор.НЕТ" 19 мая.

"Насколько мне известно, Дмитрия Гордона попросили о серии интервью с людьми, которые представляют интерес для международного правосудия в связи с аннексией Крыма, трагедией со сбитым самолетом рейса МН17 и войной на Донбассе. Это, в общем-то, нормальная международная практика. Для Международного суда в Гааге, например, любое интервью – это юридические факты и доказательства. И не всякий журналист мог бы это сделать. Кроме того, это плюс и для наших компетентных органов, если бы они сумели организовать подобные интервью", – сказал Смешко.

Но он считает, что это все нужно было объяснить до выпуска интервью.

"Не понимаю, почему об этом не было сказано до начала трансляции. Пока из того, что увидел, смотреть очень тяжело. Враг серьезный и мотивированный. Для международного следствия это, конечно, подарок. Для нашей массовой аудитории, без предварительного объяснения и редактирования, – не уверен", – отметил экс-глава СБУ.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Теги: СМИ, Дмитрий Гордон, Игорь Смешко, Игорь Гиркин, MH17, журналисты, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS