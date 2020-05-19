Интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины – СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что сотрудники ведомства уже анализируют интервью, которые основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал с бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Служба безопасности Украины сообщила, что проанализирует интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым), а также с бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской.

"Вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками службы на предмет ее использования как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", – сказано в опубликованном в Facebook 19 мая заявлении СБУ.

В спецслужбе отметили, что проведение интервью было инициативой Гордона.

Журналист опубликовал в YouTube интервью с Поклонской 11 мая, с Гиркиным – 18 мая. Оба интервью были записаны по Skype.

Во время интервью Поклонская, в частности, говорила об аннексии Крыма, о том, вербовала ли ее ФСБ РФ, санкциях против нее и измене Родине. Гордон, среди прочего, спросил у Поклонской, считает ли она себя предателем и чувствует ли себя использованной. Гиркин во время интервью признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В комиссии по журналистской этике заявили, что программа с Поклонской не нарушает украинское законодательство и может быть использована против нее во время расследования оккупации Крыма. В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным, который является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского самолета в Донецкой области в 2014 году.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.