Сакварелидзе: Ни один ведущий западный журналист не отказывался брать материал, связанный с самыми кровавыми фигурами нашего столетия! Потому что их дело – показывать

Комментируя интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым), бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе привел в пример интервью журналистов телеканалов ВВС и NBC News с ныне покойным ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и с президентом Сирии Башаром Асадом.

Сакварелидзе: Никто не вправе запрещать и диктовать медиа свои правила. Это делает рынок и зритель Фото: David Sakvarelidze / Facebook

Западные журналисты никогда не отказывались от интервью с самыми неоднозначными личностями. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, комментируя интервью, которое основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон взял у бывшего главаря российских боевиков на Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова).

"Давайте отодвинем в сторону эмоции и патриотические истерики насчет того, должен ли журналист согласовывать свои интервью с нашими спецслужбами или нет. Я не представляю себе журналистов ведущих западных таблоидов, стоящих в очередях к MI6, ЦРУ или французской контрразведке и отправляющих им согласовательные письма, чтобы записать любого врага номер один своих стран или свободного мира! А если, допустим, [президент РФ Владимир] Путин согласится на интервью с Гордоном? То как ему поступать? Отказаться? Или, может, какое-то собачье говно из "ДНР" важнее или опаснее для Украины, чем Путин?" – написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

Он высказал мнение, что никто не вправе диктовать медиа свои правила.

"Ни один ведущий западный журналист пока еще не отказывался брать или освещать материал, связанный с самыми кровавыми фигурами нашего столетия! Почему? Потому что их дело – показывать, а наше – оценивать. Да, это может быть до тошноты, зрителя, глядящего на монитор, может разрывать, но никто не вправе запрещать и диктовать медиа свои правила. Это делает рынок и зритель", – считает Сакварелидзе.

Он привел в пример интервью журналистов телеканалов ВВС и NBC News с ныне покойным ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и с президентом Сирии Башаром Асадом.

После того как интервью Гордона с Гиркиным 18 мая появилось в YouTube, активисты устроили акцию под офисом журналиста в Киеве. Гордон заявил, что записал интервью "в содружестве с украинскими спецслужбами".

"Сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе", – сказал Гордон.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что благодарен журналисту за это интервью.

В интервью Гордону Стрелков сказал, что ему "пришлось" создать на оккупированном Донбассе военный трибунал, который выносил смертные приговоры украинцам. Он взял на себя ответственность за убийства 19-летнего студента КПИ Юрия Поправко, 25-летнего жителя Стрыя Юрия Дяковского и депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.