Турчинов: То, что Украина отдала ядерный арсенал, было преступлением

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов считает, что если бы у Украины было ядерное оружие, Россия не напала бы на нее в 2014 году.

Турчинов: Безусловно, никто и не подумал бы напасть на страну, у которой есть ядерное оружие Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов в интервью "5 каналу", которое вышло 28 мая, высказал мнение, что Россия не напала бы на Украину, если бы у Украины было ядерное оружие.

"То, что Украина отдала ядерный арсенал, было преступлением. Безусловно, никто и не подумал бы напасть на страну, у которой есть ядерное оружие", – убежден Турчинов.

При этом он напомнил, что у агрессора – России – есть ядерное оружие, и в пропагандистском фильме "Крым. Путь на родину", который вышел в 2015 году, российский президент Владимир Путин заявил, что Кремль рассматривал возможность его применения в 2014 году.

"Не забывайте, что у Путина есть ядерное оружие. И когда мы анализировали пропагандистские материалы, в частности фильм, который они про Крым сняли, про оккупацию Крыма, [то услышали, что] Путин в прямом эфире сказал: в случае, если бы НАТО помог этой "хунте", то есть Украине, он готов был использовать ядерное оружие. И это не шутки. Это публичное заявление", – отметил Турчинов.

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году. Согласно подписанному 5 декабря 1994 года Будапештскому меморандуму, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.

Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявили в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.