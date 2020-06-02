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Во время протестов в Нью-Йорке мародеры разграбили магазины на Манхэттене

В Нью-Йорке на фоне протестов мародеры ограбили магазины Michael Kors, Nintendo, Kate Spade, Duane Reade, AT & T, Chanel.

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Ограблению в том числе подвергся магазин марки Chanel
Ограблению в том числе подвергся магазин марки Chanel
Скриншот: newyork.cbslocal.com

В Нью-Йорке во время протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, мародеры начали грабить магазины. Об этом 1 июня сообщил телеканал CBS.

Репортеры телеканала получили видео с доказательствами мародерств.

Есть сообщения об ограблениях магазинов в районах Нью-Йорка Сохо и Челси. По разным данным, среди разграбленных магазинов были Michael Kors, Nintendo, Kate Spade, Duane Reade, AT & T, Chanel.

CBS отмечает, что многие магазины не работали из-за пандемии коронавируса, некоторые из них уже могут не открыться.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая суд арестовал полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

По крайней мере в 40 городах введен комендантский час, Национальная гвардия вошла в города 23 штатов и в Вашингтон.

Теги: США, протесты, Нью-Йорк, ограбление, беспорядки, Манхэттен, Джордж Флойд
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