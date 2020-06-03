Warner Bros. открыла бесплатный доступ к драме "Судить по совести" в знак поддержки протестов против расизма

Американская студия Warner Bros. бесплатно покажет на протяжении июня ленту "Судить по совести" 2019 года о несправедливо осужденном афроамериканце.

Американская студия Warner Bros. открыла бесплатный доступ на цифровых платформах к ленте "Судить по совести" 2019 года. Об этом сообщает Variety.

Таким образом студия выразила поддержку протестам в США, вспыхнувшим после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

В основе фильма "Судить по совести" – книга адвоката Брайана Стивенсона, который боролся за освобождение приговоренного к смертной казни темнокожего мужчины Уолтера МакМиллиана. Режиссер – Дэниел Креттон, главные роли исполнили Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс и Бри Ларсон.

"Мы верим в силу истории. Наш фильм "Судить по совести", основанный на работе адвоката Брайана Стивенсона, – это один из ресурсов, который мы можем предложить тем, кто заинтересован узнать больше о расизме, подавляющем наше общество", – отмечается в сообщении Warner Bros.

"Судить по совести" покажут бесплатно на протяжении июня на американских онлайн-платформах.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Флойд умер в результате удушения.