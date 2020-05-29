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29 мая, 2020
 
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"Дэвид чтит память". Сын Мадонны станцевал в память об убитом Флойде

Американская певица Мадонна обнародовала видео танца своего сына Дэвида Банды, посвященного борьбе с разизмом и в память о погибшем темнокожем американце Джордже Флойде.

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Мадонна: Пока известие о жестоком убийстве Джорджа Флойда распространяется по всему миру, мой сын Дэвид танцем чтит память Джорджа и его семью
Мадонна: Пока известие о жестоком убийстве Джорджа Флойда распространяется по всему миру, мой сын Дэвид танцем чтит память Джорджа и его семью
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна показала, как ее приемный сын, 14-летний Дэвид Банда исполняет танец в память о скночавшемся от рук полицейских афроамериканце Джордже Флойде. Видео Мадонна опубликовала в Instagram.

"Пока известие о жестоком убийстве Джорджа Флойда распространяется по всему миру, мой сын Дэвид танцем чтит память Джорджа и его семью, а также все акты расизма и дискриминации, которые происходят ежедневно в Америке ", – написала она.

Темнокожий американец Флойд умер 25 мая вскоре после жесткого задержания полицейскими, один из офицеров его душил. Как стало известно, патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

У певицы, кроме Дэвида Банды, есть еще трое приемных дочерей: семилетние Стелла и Эстер и 14-летняя Мерси Джеймс. Они все уроженцы африканского государства Малави.

Родные дети певицы – 23-летняя Лурдес и 19-летний Рокко.

Теги: Мадонна, Дэвид Банда
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