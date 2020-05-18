Звезда "Черной пантеры" Майкл Б. Джордан сыграет в ленте Бойла "Мафусаил"

Американский актер Майкл Б. Джордан, звезда "Черной пантеры", снимется в фильме режиссера Дэнни Бойла с библейской историей в основе.

Майкл Б. Джордан также выступит в роли продюсера Фото: michaelbjordan / Instagram

Американский актер Майкл Б. Джордан снимется в новом фильме режиссера Дэнни Бойла "Мафусаил". Об этом сообщает Variety.

Производством займется продакшн Warner Bros.

В основе сюжета изначально планировалось использовать библейскую историю о Мафусаиле, предке Ноя, прожившем 969 лет. Но команда проекта решила использовать новый подход к сюжету, подробности которого пока не разглашаются.

Сценарий напишет Саймон Бофой, который работал над лентой "Миллионер из трущоб". Майкл Б. Джордан также выступит в роли продюсера.

Майкл Б. Джордан наиболее известен по фильмам "Станция "Фрутвейл", "Фантастическая четверка", "Черная пантера" и двум продолжениям серии "Рокки" – "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".