В Париже 20 тысяч человек вышли на протесты против полицейского произвола

Люди вышли на улицы Парижа с плакатами "Black Lives Matter" и в масках с надписью "I can't breathe". Акции протеста против произвола и жестокости полиции прошли также в Марселе, Лионе и Лилле.

2 июня 20 тыс. человек собрались у здания суда в Париже, чтобы высказаться против полицейского произвола, сообщил канал France 24.

Причиной протестов стали события в Миннеаполисе, которые переросли в массовые акции протеста в США, а также новые обстоятельства смерти чернокожего француза Адама Траоре, который умер после задержания полицией в 2016 году.

Организатором акции протеста в Париже выступила Асса Траоре, сестра Адама. На прошлой неделе были обнародованы два заключения судмедэкспертов о причинах гибели 24-летнего Адама Траоре. Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий полицейских. Другой отчет о вскрытии назвал причиной смерти "сердечный отек", связанный с плохим состоянием здоровья Траоре.

Протестующие вышли на улицы, несмотря на действующий из-за пандемии коронавируса запрет на собрания более 10 человек. Участники акции несли плакаты с надписями "Black Lives Matter", многие были в масках, на которых написано "I can't breathe".

По информации канала, в Париже произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули.

Протесты прошли и в других городах Франции: 2,5 тыс. человек приняли участие в митинге в Лилле, 1,8 тыс. – в Марселе, 1,2 тыс. – в Лионе.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Флойд умер в результате удушения.