В Париже 20 тысяч человек вышли на протесты против полицейского произвола

2 июня 20 тыс. человек собрались у здания суда в Париже, чтобы высказаться против полицейского произвола, сообщил канал France 24.
Причиной протестов стали события в Миннеаполисе, которые переросли в массовые акции протеста в США, а также новые обстоятельства смерти чернокожего француза Адама Траоре, который умер после задержания полицией в 2016 году.
Организатором акции протеста в Париже выступила Асса Траоре, сестра Адама. На прошлой неделе были обнародованы два заключения судмедэкспертов о причинах гибели 24-летнего Адама Траоре. Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий полицейских. Другой отчет о вскрытии назвал причиной смерти "сердечный отек", связанный с плохим состоянием здоровья Траоре.
Протестующие вышли на улицы, несмотря на действующий из-за пандемии коронавируса запрет на собрания более 10 человек. Участники акции несли плакаты с надписями "Black Lives Matter", многие были в масках, на которых написано "I can't breathe".
По информации канала, в Париже произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули.
Протесты прошли и в других городах Франции: 2,5 тыс. человек приняли участие в митинге в Лилле, 1,8 тыс. – в Марселе, 1,2 тыс. – в Лионе.
Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.
Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.
Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Флойд умер в результате удушения.