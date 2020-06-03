Папа римский назвал смерть Джорджа Флойда трагедией и осудил все формы расизма

Папа римский Франциск отреагировал на убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, за которым последовал всплеск протестов и насилия.

Папа римский во время трансляции из Апостольского дворца в Ватикане осудил все формы расизма и насилия, последовавшего после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщает 3 июня VaticanNews.

В своем обращении Франциск отметил, что с тревогой следит за общественными беспорядками в США, которые были вызваны трагической смертью Флойда.

"Дорогие друзья, мы не можем проявлять терпимость, закрывая глаза на различные формы расизма, и при этом претендовать на защиту священного характера каждой человеческой жизни. В то же самое время мы должны признать, что насилие является саморазрушающим действием", – сказал Франциск.

Папа римский вознес молитвы об упокоении души Джорджа Флойда и всех жертв расизма.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Флойд умер в результате удушения.