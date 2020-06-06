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В Миннеаполисе полиции запретили использовать удушающие приемы

Городской совет Миннеаполиса, где в конце мая в результате применения полицейским удушающего приема погиб афроамериканец Джордж Флойд, что спровоцировало общенациональные акции протеста, одобрил запрет единогласно.

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В США продолжаются массовые протесты в связи с гибелью Флойда
В США продолжаются массовые протесты в связи с гибелью Флойда
Фото: EPA

Полицейским в Миннеаполисе (Миннесота, США) запретили использовать удушающие приемы. Как сообщает Associated Press, решение было принято на заседании городского совета в пятницу, 5 июня.

"За" проголосовали 12 членов совета, "против" – никто.

В соответствии с решением запрещены любые удушающие приемы, а также приемы, которые ограничивают область шеи; офицеры, которые увидят, что их коллеги используют эти приемы, должны их остановить.

Уполномоченный по правам человека парламента штата Ребекка Лусеро заявила, что эти изменения – "только начало". Она заверила, что изменения будут претворяться в жизнь "быстро и под надзором общественности".

25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты. 

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Теги: США, протесты, полиция, Миннесота, Миннеаполис, Джордж Флойд
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