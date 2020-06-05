"Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное

"Жизнь Джорджа важна" – написано на плакате протестующего, вышедшего на акцию против полицейского произвола после убийства Джорджа Флойда Фото: ЕРА

"Я не могу дышать", или Чего хотят протестующие

В США 10-й день продолжаются массовые протесты. Сотни тысяч демонстрантов по всей стране выступают против полицейского произвола, расовой дискриминации и социальной несправедливости в отношении темнокожего населения. Протестующие скандируют Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") – лозунг, впервые прозвучавший в 2013 году после того, как суд оправдал американского патрульного-добровольца (нечто вроде дружинника в США), застрелившего 17-летнего афроамериканца.

Спустя семь лет к этому лозунгу добавился еще один: I can't breathe ("Я не могу дышать") – последние слова темнокожего американца Джорджа Флойда, чья смерть несколько дней назад всколыхнула США настолько, что в ряде городов уже введен комендантский час, а президент Дональд Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков.

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31 мая 2020 года, США, штат Северная Каролина, город Роли. Протесты после убийства Джорджа Флойда в рамках движения #BlackLivesMatter. Видео: The News & Observer / YouTube

25 мая 2020 года в Миннеаполисе (город на севере США в штате Миннесота) четверо полицейских задержали Флойда по подозрению в мелком мошенничестве: продавец круглосуточного магазина позвонил в 911 и заявил, что покупатель использовал поддельную 20-долларовую купюру для оплаты сигарет и что этот человек выглядел пьяным.

На вызов приехали патрульные. The Chicago Tribune пишет, что они пытались усадить задержанного в полицейскую машину, но тот сопротивлялся. Правоохранители повалили Флойда на асфальт лицом вниз и с наручниками за спиной. Двое держали подозреваемого за ноги и спину, третий коленом прижимал его голову и шею к асфальту, пока Флойд не потерял сознание. Еще один полицейский, четвертый, отгонял от места происшествия случайных свидетелей.

Спустя несколько часов в сети появилось видео задержания и фактического убийства темнокожего американца белыми полицейскими. В 10-минутном ролике видно, как один из полицейских в течение почти восьми минут давит коленом на шею лежащего подозреваемого, а тот повторяет "Я не могу дышать".

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25 мая 2020 года, США, Миннеаполис. Фрагмент видео с задержанием и последующим убийством Джорджа Флойда четырьмя полицейскими. Видео: The Telegraph / YouTube

По данным The Chicago Tribune, полицейский держал колено на шее задержанного в течение 8 минут 46 секунд, включая почти три минуты после того, как Флойд перестал двигаться и говорить. В конце видео к патрульным подъезжает "скорая" и перекладывает обмякшее тело чернокожего американца на носилки. Судмедэкспертиза подтвердила, что Флойд умер в результате удушения.

Кто такие Джордж Флойд и убивший его полицейский

46-летний темнокожий американец Джордж Перри Флойд – уроженец штата Северная Каролина. Вырос и жил в техасском Хьюстоне, в средней школе играл в баскетбольной и футбольной командах, работал автослесарем.

После череды арестов за кражу и хранение наркотиков, сообщает ВВС, в 2007 году его обвинили в вооруженном ограблении, а в 2009-м – приговорили к пяти годам лишения свободы в рамках сделки о признании вины.

Стихийный мемориал Джорджу Флойду рядом с местом, где он был задержан и убит полицейскими. Фото: Minnesota Twins / Twitter

Выйдя из тюрьмы, Флойд переехал в Миннеаполис, где устроился на две работы – водителем грузовика и охранником в бар, но лишился заработка с введением карантина в связи с распространением коронавируса. По словам друга убитого, накануне гибели Флойд интересовался, как можно устроиться на работу с помощью агентства по временному трудоустройству.

Похороны Джорджа Флойда пройдут 9 июня в Хьюстоне, все траты по траурной церемонии взял на себя знаменитый американский экс-боксер Флойд Мейвезер. В ближайшие пять дней пройдут панихиды и поминальные службы, в том числе в городе Рейфорд (штат Северная Каролина), где родился Флойд.

44-летний полицейский Дерек Майкл Шовен – офицер полиции Миннеаполиса с 2001 года. За 19-летнюю карьеру на него было 18 жалоб, по двум из которых было дисциплинарное взыскание, включая официальные письма с выговором, передает CNN.

Полицейский Дерек Шовен во время задержания держал колено на шее обездвиженного и в наручниках Флойда больше восьми минут. Скриншот: Darnella Frazier / Facebook

Согласно отчету 2016 года, собранному активистами Миннесоты, выступающими против жестокости полиции, Шовен был замешан в трех перестрелках, одна из которых закончилась смертельным исходом.

После убийства Флойда и с началом протестов Шовена сначала уволили, а спустя четыре дня арестовали и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, по которому бывшему полицейскому грозило 12 лет.

3 июня, в разгар протестов, стало известно, что обвинение ужесточили. Теперь Шовену инкриминируют убийство второй степени, максимальное наказание по этой статье – 40 лет лишения свободы, выход под залог не предусмотрен.

Еще трех теперь уже бывших офицеров полиции, участвовавших в задержании Джорджа Флойда, обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени.

Под этим термином в Миннесоте подразумевается непредумышленное или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Томас Лейн и Александр Куэнг, которые помогали держать Флойда, а также Тоу Тао, стоявший рядом, сейчас находятся под стражей.

В четверг, 4 июля, сообщает CNN, суд определил залог для этих трех бывших полицейских размером $1 млн или $750 тыс., но при условии, что они больше никогда не будут работать в правоохранительных органах и не будут контактировать с семьей убитого.

Четверо полицейских, обвиняемых в убийстве Флойда: Дерек Шовен, Александр Куэнг, Томас Лейн и Тоу Тао. Фото: ЕРА

Тысячи задержанных, десятки убитых, или Америка в огне

Протесты, начинавшиеся мирными акциями с призывами пресечь жестокое и предвзятое отношение полиции к темнокожему населению стремительно переросли в уличные погромы, охватившие всю страну.

27 мая, через два дня после убийства Флойда, протестующие в Миннеаполисе сожгли несколько зданий, в том числе полицейское отделение, где работал Шовен и трое его коллег. В этот же день акции проходят еще в нескольких американских городах, включая Лос-Анджелес и Мемфис. Ситуация настолько выходит из-под контроля, что губернатор Миннесоты призывает ввести в штат Национальную гвардию.

29 мая протесты разгораются в Атланте и Нью-Йорке, после чего перекидываются еще на десятки городов США. К концу мая уже больше 20 городов призвали на помощь Национальную гвардию.

Полицейский участок, в котором работали четверо подозреваемых в убийстве полицейских, был сожжен в первые дни протестов. Фото: JBrown3802 / Twitter

На данный момент в связи с протестами в стране задействованы 74 тыс. солдат и летчиков Нацгвардии, сообщает "Голос Америки". "Такое количество солдат, выполняющих внутренние миссии в США одновременно, – рекордное. Оно превзошло историческую отметку, когда 51 тыс. солдат гвардии были задействованы для оказания помощи после урагана "Катрина" в 2005 году", – отмечает издание.

По подсчетам Al Jazeera, на сегодняшний день войска Нацгвардии развернуты в 23 штатах, арестованы как минимум 9300 человек, а протестами охвачены более 350 американских городов. В ходе акций были разбиты витрины и разграблены как меленькие лавочки и кафе, так и крупные брендовые магазины вроде Apple.

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В разных городах США прокатилась волна мародерства. На видео – разграбление одного из торговых центров в фешенебельный районе Нью-Йорка Сохо. Видео: A Closer Look / YouTube

По данным Associated Press, в ходе массовых беспорядков погибли не менее 11 человек из девяти городов, десятки были ранены. Один из убитых – 77-летний отставной капитан полиции Дэвид Дорн. Он был застрелен в Сент-Луисе (штат Миссури) при попытке защитить ломбард и ювелирный магазин своих знакомых от мародеров.

На это убийство отреагировал президент Трамп. "Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, великого капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью. Мы чтим наших полицейских, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Спасибо!" – написал американский лидер в Twitter.

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020

Почему мирные протесты сопровождаются разбоем и мародерством

Живущий в Нью-Йорке блогер с ником Женя Лин на своей странице в Facebook отмечает, что участвующих в протестах можно разделить на пять условных категорий, каждая из которых зачастую преследует свои цели и использует разные методы:

1. Мирные протестующие, включая большинство из движения Black Lives Matter. Эти люди выступают против полицейского произвола во всех его формах.

2. Радикальное крыло Black Lives Matter, которые считают, что время мирных протестов закончено и единственная возможность изменить ситуацию – это использовать насильственные методы, особенно направленные против полиции.

3. Мародеры и погромщики, которые, пользуясь протестами, грабят магазины, поджигают авто и здания, оскверняют памятники.

4. Крайне левые радикальные движения. Их цель – крушить систему, используя крайне насильственные методы. "Они катализаторы хаоса", – подчеркивает блогер.

5. Последователи идеологии превосходства белой расы, крайне правые радикальные группы. "Они катализаторы хаоса. Если немного упростить, то их цель – "анти-реклама" любому движению за гражданские права афроамериканцев против полицейского произвола, а также расовые беспорядки в США", – пишет блогер.

"Справедливость для Флойда" – один из многочисленных плакатов в руках протестующих. Фото: ЕРА

Журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Яриш, ежедневно освещающий протесты, отмечает, что в большинстве своем на протесты вышли люди либеральных взглядов, недовольные политикой Трампа.

"Присутствует также небольшое крыло левых радикалов и "Антифа". Часто насилие и провокации на митингах идут именно от них. […] Есть демонстранты, а есть бандиты и радикалы. Большинство демонстрантов против погромов и мародерства, они осуждают такие действия, поскольку насилие – это как раз то, против чего они вышли. Но кое-кто использует ситуацию и под шумок грабит и крушит. Эти две группы в большинстве разные люди, хотя не исключаю, что иногда они могут пересекаться. В субботу в Вашингтоне протесты были под Белым домом, а в это время грабили богатый район далеко в другом конце города", – написал журналист.

2 июня 2020 года, США, Вашингтон. Протестующие направляются к Белому дому. Фото: ЕРА

"Флойд не является ни мучеником, ни героем", или Реакция на протесты в США

"Джорджа Флойда убила не пандемия коронавируса. Это была пандемия расизма и дискриминации", – заявил адвокат Бенджамин Крамп, представляющий интересы убитого и его семьи в суде.

"То, что произошло с Флойдом, происходит в этой стране каждый день. В образовании, в здравоохранении, в сфере услуг и во всех других областях американской жизни. Пришло время встать и сказать: уберите свое колено с нашей шеи", – передает ВВС слова известного в США священника и активиста Эла Шарптона.

Известная темнокожая консервативная активистка Кэндис Оуэнс заявила, что "не поддерживает преступника Джорджа Флойда", отказывается принимать его как "мученика афроамериканского сообщества" и что "нам продают ложь". "Исповедь: #GeorgeFloyd не является ни мучеником, ни героем, – написала Оуэнс в Twitter. – Но я надеюсь, что его семья получит справедливость".

"По какой-то причине в последние пять или шесть лет стало модным превращать преступников в героев за одну ночь, – сказала Оуэнс в видеообращении. – Я нахожу отвратительным, что все делают вид, будто этот человек [Флойд] вел героический образ жизни, когда он этого не делал. У него длинный и опасный список преступлений, он был примером жесткого преступника всю свою жизнь, вплоть до самого последнего момента".

Confession: #GeorgeFloyd is neither a martyr or a hero. But I hope his family gets justice. https://t.co/Lnxz0usrp5 — Candace Owens (@RealCandaceO) June 3, 2020

Глава профсоюза полиции Миннеаполиса Боб Кролл заявил, что Джордж Флойд был "жестоким преступником" и что полиция должна использовать больше силы против протестующих. Кролл также заявил, что полицейских в этой истории делают "козлами отпущения" за растущее насилие.

"Никто, кроме нас, не желает осознать и признать чрезвычайную храбрость, проявленную вами в ходе этого бунта. Я благодарю вас за отличную полицейскую работу, которую вы выполняете для обеспечения безопасности ваших коллег и других людей во время того, что все, кроме нас, отказываются называть бунтом", – передает слова Кролла издание The Sun.

Бывший министр обороны США, генерал морской пехоты Джеймс Мэттис в колонке, опубликованной на сайте The Atlantic, обвинил Трампа в том, что тот, намереваясь использовать армию для подавления протестов, нарочно пытается расколоть американское общество. Мэттис поддержал протестующих, которые, по его мнению, выступают за соблюдение американских ценностей.

"Слова "Равное правосудие в соответствии с законом" высечены на фронтоне Верховного Суда США. Это именно то, чего протестующие справедливо требуют. Это здоровое и объединяющее требование, которое все мы должны быть в состоянии удовлетворить. Мы не должны отвлекаться на небольшое число нарушителей закона. Лицо протеста – это десятки тысяч людей совести, которые требуют, чтобы мы жили в соответствии с нашими ценностями как единая нация […] Дональд Трамп – первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ – и даже не делает вид. Вместо этого он пытается разделить нас. Мы можем объединиться без него, опираясь на сильные стороны нашего гражданского общества", – заявил генерал Мэттис.

2 июня 2020 года, США, Атланта. Противостояние полиции и Нацгвардии с протестующими после введения в городе комендантского часа. Фото: ЕРА

Несколько бывших президентов США также высказались по поводу протестов в связи с убийством Джорджа Флойда. Их слова приводит ВВС:

"Слишком часто насилие применяют люди, которые должны служить вам и охранять вас. Я хочу, чтобы вы знали: вы, ваши жизни, ваши мечты очень значимы. Мы наблюдаем изменения в образе мыслей, осмысление того, что все может быть гораздо лучше", – обратился демократ Барак Обама к американскому обществу, подчеркнув, что считает нынешние протесты самыми осмысленными из всех.

Республиканец Джордж Буш-младший считает убийство Джорджа Флойда шокирующим провалом системы, допускающей расизм в стране, и призвал своего однопартийца Трампа прислушаться к протестам вместо того, чтобы давить их.

"Единственный способ увидеть себя в реальном свете – это прислушаться к голосам тех, кто скорбит и кому больно. Те, кто пытается заглушить эти голоса, не понимают, что такое Америка, и как она может стать еще лучше", – написал Буш.

"Люди во власти, наделенные привилегиями, и просто люди совести должны сообща сказать решительное "нет" расовой дискриминации со стороны полиции и судебной системы, аморальному экономическому неравенству между белыми и чернокожими, а также действиям правительства, подрывающим нашу демократию", – заявил экс-президент Джимми Картер, подчеркнув, что молчание так же смертельно, как и открытое насилие.

Демократ Билл Клинтон заявил, что никто не заслуживает умереть так, как умер Флойд, но белому человеку в Америке такая смерть и не грозит.

"Если бы Джордж Флойд был белым и лежал в наручниках на земле, был бы он сегодня жив? Почему подобное продолжает происходить? Что мы можем сделать, чтобы полиция обходилась как положено с представителями любой общины?" – написал Клинтон, а также призвал не делить общество на "мы и они", признать вину и взять на себя ответственность за исправление ситуации.