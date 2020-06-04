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Убийство Флойда. Еще трем офицерам полиции Миннеаполиса предъявили обвинения

Все четверо полицейских, участвовавших в задержании чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, взяты под стражу. Трех из них сегодня обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени; ранее задержанному офицеру Дереку Шовину обвинение ужесточили.

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Протестующие в Миннеаполисе требуют ареста всех четырех участников задержания Флойда
Протестующие в Миннеаполисе требуют ареста всех четырех участников задержания Флойда
Фото: ЕРА

Прокурор Миннесоты Кит Эллисон 3 июня выдвинул обвинения трем офицерам полиции Миннеаполиса по делу о гибели жителя города Джорджа Флойда. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам прокурора, решение принято в интересах семьи погибшего и всего общества.

Томас Лейн и Александр Куэнг, которые помогали держать Флойда, а также Тоу Тао, стоявший рядом, обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени. Под этим термином в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана.

По информации сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, офицеру Дереку Шовину, который душил Флойда, обвинение ужесточили. Ранее ему инкриминировали убийство третьей степени (неумышленное). Теперь его обвиняют в убийстве второй степени.

Максимальное наказание по этой статье составляет 40 лет лишения свободы.

Адвокат семьи убитого Бенджамин Красп написал в Twitter, что его доверители удовлетворены решительностью прокурора, которая позволила взять под стражу всех участников задержания.

25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Жители города в знак протеста вышли на улицы и стали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать грабежей и насилия.

29 мая правоохранители задержали полицейского Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты охватили практически всю страну. Власти приняли решение о применении Нацгвардии в нескольких городах. Ко 2 июня в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Теги: убийство, прокуратура, полиция, обвинение, Миннесота, Эми Клобушар, Миннеаполис, Джордж Флойд
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