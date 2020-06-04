Трамп передумал использовать армию для подавления протестов

Президент США Дональд Трамп 1 июня говорил, что может использовать регулярные войска для подавления массовых протестов. Против этого выступил бывший министр обороны Джеймс Мэттис и нынешний глава Пентагона Марк Эспер.

Трамп не думает, что придется использовать армию для подавления протестов Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп считает, что использовать армию для подавления массовых протестов не придется. Об этом он заявил 3 июня в интервью своему бывшему пресс-секретарю Шону Спайсеру, который работает на телеканале NewsmaxTV.

"Не думаю, что нам придется [использовать армию]", – сказал Трамп.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Впоследствии протесты охватили практически всю страну. Власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

1 июня Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них как полицейские, так и демонстранты.