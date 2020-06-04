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Трамп заявил, что не прятался в бункере, а спускался туда для инспекции

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 29 мая спускался в бункер, но заявил, что находился там в течение "крошечного промежутка времени".

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Трамп: Я спускался два или три раза для осмотра. Когда-нибудь тебе это может понадобиться
Трамп: Я спускался два или три раза для осмотра. Когда-нибудь тебе это может понадобиться
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в эфире радиостанции Fox News 3 июня назвал ложными сообщения СМИ, что во время протестов под Белым домом он вместе с семьей прятался в бункере. 

Трамп сказал, что действительно спускался в бункер, но для "инспекции".

Президент США подчеркнул, что находился в бункере в течение "крошечного промежутка времени". 

"Я спускался два или три раза для осмотра. Когда-нибудь тебе это может понадобиться... Я осмотрел его. Это было днем", – рассказал Трамп. 

Он сказал, что не может сообщить, кто еще спускался с ним в бункер, но отметил, что это была "целая группа людей". 

Трамп отметил, что вокруг "очень много фейковых новостей", и потом еще раз подчеркнул, что находился в бункере "очень, очень короткий промежуток времени".

По информации The New York Times, вечером 29 мая Трамп по настоянию агентов Секретной службы США провел некоторое время в бункере. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в бункере Трамп пробыл менее часа, вместе с ним была первая леди Меланья Трамп и их сын Бэррон.

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер в результате механической асфиксии

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии

С начала протестов в США погибло не менее 11 человек

Теги: США, протесты, Дональд Трамп, Меланья Трамп, Джордж Флойд
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