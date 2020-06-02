Полиция разогнала демонстрантов возле Белого дома, чтобы Трамп сфотографировался с Библией. Видео

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер в результате механической асфиксии.

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали.

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины.

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии.