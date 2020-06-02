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Полиция разогнала демонстрантов возле Белого дома, чтобы Трамп сфотографировался с Библией. Видео

1 июня американская полиция разогнала толпу митингующих возле Белого дома в Вашингтоне, чтобы президент Дональд Трамп смог сфотографироваться с Библией у церкви Святого Иоанна, сообщило издание Mashable. Чтобы Трамп мог пройтись пешком от Белого дома до церкви, правоохранительные органы очистили парк Лафайета от демонстрантов, применив против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Трамп посетил церковь после того как во время выступления в Розовом саду Белого дома пообещал задействовать войска, чтобы остановить протесты в США. Видео опубликовал YouTube-канал Global News. Епископ Епископальной епархии Вашингтона Мэриэнн Эдгар Бадди заявила CNN, что она возмущена визитом Трампа. Бадди сказала, что президент не молился, а использовал церковь без разрешения "в качестве фона для сообщения, противоположного учению Иисуса".

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Трамп позировал с Библией возле церкви Святого Иоанна недалеко от Белого дома
Трамп позировал с Библией возле церкви Святого Иоанна недалеко от Белого дома
Фото: EPA

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер в результате механической асфиксии

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии

видео

Видео: Global News / YouTube
Теги: США, протесты, Вашингтон, Дональд Трамп
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