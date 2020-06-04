"Грядут эпические перемены в нашей стране". Обама поддержал протестующих в США

Экс-президент США Барак Обама поблагодарил протестующих против расизма и полицейского произвола в США и призвал их не останавливаться, а также принять участие в президентских выборах, которые пройдут осенью.

Обама призвал молодых афроамериканцев "не терять надежду, даже если они злятся" Фото: EPA

Бывший президент США Барак Обама во время видеоконференции 4 июня высказался в поддержку протестующих в стране, которые выступают против расизма и полицейского произвола, сообщил телеканал CNN.

Он призвал молодых афроамериканцев "не терять надежду, даже если они злятся".

Обама поблагодарил протестующих и призвал их не останавливаться, а также помнить, что уличных акций недостаточно, нужно в ноябре принять участие в президентских выборах.

"Перемены грядут, эпические перемены в нашей стране, которые будут глубже, чем все, что я видел в своей жизни", – цитирует Обаму "Голос Америки".

По его мнению, большинство полицейских видят свою работу в том, чтобы служить и защищать граждан, и это является "жизненно важной частью" диалога.

Во время выступления Обама не упомянул президента США Дональда Трампа по имени, но при этом сказал, что пришло время назвать проблемы и "заставить людей во власти чувствовать себя неуютно".

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер в результате механической асфиксии.

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали.

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины. Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии.

С начала протестов в США погибло по меньшей мере 11 человек.

1 июня Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи.