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"Грядут эпические перемены в нашей стране". Обама поддержал протестующих в США

Экс-президент США Барак Обама поблагодарил протестующих против расизма и полицейского произвола в США и призвал их не останавливаться, а также принять участие в президентских выборах, которые пройдут осенью.

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Обама призвал молодых афроамериканцев "не терять надежду, даже если они злятся"
Обама призвал молодых афроамериканцев "не терять надежду, даже если они злятся"
Фото: EPA

Бывший президент США Барак Обама во время видеоконференции 4 июня высказался в поддержку протестующих в стране, которые выступают против расизма и полицейского произвола, сообщил телеканал CNN

Он призвал молодых афроамериканцев "не терять надежду, даже если они злятся". 

Обама поблагодарил протестующих и призвал их не останавливаться, а также помнить, что уличных акций недостаточно, нужно в ноябре принять участие в президентских выборах.

"Перемены грядут, эпические перемены в нашей стране, которые будут глубже, чем все, что я видел в своей жизни", – цитирует Обаму "Голос Америки"

По его мнению, большинство полицейских видят свою работу в том, чтобы служить и защищать граждан, и это является "жизненно важной частью" диалога.

Во время выступления Обама не упомянул президента США Дональда Трампа по имени, но при этом сказал, что пришло время назвать проблемы и "заставить людей во власти чувствовать себя неуютно".

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер в результате механической асфиксии

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины. Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии.

С начала протестов в США погибло по меньшей мере 11 человек

1 июня Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи.

Теги: США, Барак Обама, протесты, Дональд Трамп, афроамериканцы, выборы в США
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