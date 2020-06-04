В США напали на украинскую журналистку, освещающую протесты

Украинская журналистка Кристина Шевченко освещала митинги в США, когда на нее возле магазина напали. Украинка получила перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

В США на журналистку "Голоса Америки" Кристину Шевченко напали, когда она освещала массовые протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 2 июня она сообщила в Facebook, отмечает "Детектор медиа", однако сейчас пост журналистки удален.

"Итак, снимала я различные протесты в Украине, но "получила по башке" в Америке. В Санта-Монике снимала видео, как активисты/лутеры ворвались в магазин. Около 10 минут никто не трогал, а затем момент – и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу. Далее начала подпрыгивая идти к машине, нашлась одна женщина, которая мне помогла. Полиции не было", – написала Шевченко.

В "скорой" журналистке сказали, что у нее перелом двух пальцев на ноге и легкая травма головы.

"Кроме меня в больнице были другие люди с протестов, травмированные кирпичами или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать. Ударил меня афроамериканский парень, свидетели слышали, как перед ударом он закричал: "Давай украдем у нее камеру". Ну и то, что у меня белый цвет кожи, имхо, сыграло роль. Нападающего успела даже снять, вот так вот. Теперь я на костылях и в гипсе", – добавила она.

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер в результате механической асфиксии.

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали.

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины.

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии.

С начала протестов в США погибло не менее 11 человек.