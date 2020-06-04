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У американца Флойда, после смерти которого в США начались протесты, был коронавирус

О том, что коронавирусная инфекция была у жителя США Джорджа Флойда, смерть которого привела к беспорядкам, стало известно после вскрытия.

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Флойд умер 25 мая
Флойд умер 25 мая
Фото: ЕРА

У жителя американского города Миннеаполис (штат Миннесота) Джорджа Флойда, после смерти которого страну охватили протесты, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 4 июня со ссылкой на данные вскрытия сообщает NBC News.

В отчете, опубликованном управлением медэкспертизы округа Хеннепин, говорится, что 3 апреля тест Флойда на генетический код вируса (РНК) дал положительный результат, а после смерти 25 мая такой же тест был положительным еще раз.

В документе также сказано, что коронавирусная инфекция в теле Флойда могла не проявляться в виде симптомов.

Телеканал отмечает, что положительный тест на РНК не обязательно означает, что человек заразен.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Жители города в знак протеста вышли на улицы и стали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать грабежей и насилия.

29 мая правоохранители задержали полицейского Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты охватили практически всю страну. Власти приняли решение о применении Нацгвардии в нескольких городах. Ко 2 июня в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

3 июня выдвинули обвинения трем офицерам полиции Миннеаполиса по делу о гибели Флойда.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 4 июня в США коронавирусом заразилось более 1,8 млн человек, 107 тыс. из них скончались, 479 тыс. выздоровели.

Теги: США, смерть, протесты, вирус, отчет, РНК, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Миннеаполис, Джордж Флойд
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