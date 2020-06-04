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"Мы можем объединиться без него". Экс-глава Пентагона Мэттис обвинил Трампа в нарушении конституции

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя намерение президента Дональда Трампа привлечь военных к подавлению протестов в Соединенных Штатах, заявил, что Трамп – первый в его жизни президент, который "не пытается объединить американский народ и даже не делает вид, что пытается".

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Мэттис, назначенный министром обороны вскоре после инаугурации Трампа, подал в отставку в декабре 2018 года
Мэттис, назначенный министром обороны вскоре после инаугурации Трампа, подал в отставку в декабре 2018 года
Фото: EPA

Использование армии для подавления гражданских протестов в США является нарушением конституционных прав американцев. Об этом в колонке, опубликованной на сайте The Atlantic, написал генерал морской пехоты, экс-министр обороны Джеймс Мэттис.

Издание отмечает, что Мэттис подал в отставку с должности главы Пентагона в декабре 2018 года из-за несогласия с решением президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии и с тех пор не комментировал действия и политику главы государства.

Экс-министр написал колонку, в которой резко осудил политику президента США в отношении протестующих, после заявления Трампа о намерении использовать армию для подавления беспорядков.

"Когда я вступил в армию около 50 лет назад, я дал клятву поддерживать и защищать конституцию. Никогда не думал, что военные, дающие такую же клятву, могут получить приказ нарушить конституционные права своих сограждан", – отметил Мэттис.

По его словам, федеральные власти не должны использовать армию для подавления протестов, так как это создает "искусственный конфликт между военными и обществом, которое они поклялись защищать и частью которого являются".

"Дональд Трамп – первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ – и даже не делает вид. Вместо этого он пытается разделить нас", – заявил экс-глава Пентагона.

Он отметил, что нынешняя ситуация стала результатом "трех лет без зрелого руководства".

"Мы можем объединиться без него, опираясь на сильные стороны нашего гражданского общества. Это будет непросто, как показали последние несколько дней, но мы в долгу перед нашими согражданами, прошлыми поколениями, которые проливали кровь, чтобы защитить наши ценности, и нашими детьми… Только приняв новый путь, который, по правде говоря, является лишь возвращением к нашему первоначальному пути, мы снова станем страной, которой восхищаются и которую уважают дома и за рубежом", – заключил Мэттис.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Впоследствии протесты охватили практически всю страну. Власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах. 1 июня Дональд Трамп заявлял, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Теги: США, Конституция, протесты, Пентагон, военные, Дональд Трамп, конфликт, Джеймс Мэттис, Марк Эспер, Миннеаполис
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