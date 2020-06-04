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Apple заблокировала украденные во время протестов в США смартфоны

В США на устройства компании Apple, которые были похищены из магазинов во время беспорядков, приходят сообщения с призывом вернуть устройство, сообщает CNN.

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Протесты в США начались 25 мая
Протесты в США начались 25 мая
Фото: EPA

Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США. Об этом сообщает CNN.

На украденные гаджеты приходит сообщение, что устройство отслеживается и информация о местоположении будет передана властям.

Владельцу предлагают вернуть устройство в магазин, после чего похищенный iPhone перестает работать.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали.

Власти приняли решение о применении Нацгвардии в нескольких городах. Ко 2 июня в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них как полицейские, так и демонстранты.

Теги: США, протесты, Apple, iPhone, арест, беспорядки, смартфон, мародеры, гаджеты, задержание, полицейский, насилие, власть, магазин, Миннеаполис, Джордж Флойд
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