Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Суд США установил залог для экс-полицейских, причастных к смерти Джорджа Флойда

Полицейские Александер Куэнг и Томас Лейн помогали Дереку Шовену держать Джорджа Флойда, который в результате жесткого задержания умер. Офицер Ту Тао стоял рядом во время происходящего.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе
Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе
Фото: EPA

Суд американского штата Миннесота установил залог для каждого из трех экс-полицейских, причастных к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 5 июня сообщает CNN.

Залог составил $750 тыс. (около 20 млн грн).

Александер Куэнг, Томас Лейн и Ту Тао предстали перед судом на следующий день после того, как были арестованы и обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени.

CNN отмечает, что когда другой полицейский, Дерек Шовин, почти девять минут прижимал Флойда к земле во время задержания, Лейн и Куэнг помогали его удержать, а Тао стоял рядом.

Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протестов.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению протестов в нескольких городах.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Теги: США, убийство, протесты, Миннеаполис, Джордж Флойд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Леди Гага передала свой профиль в Instagram в распоряжение движения Black Lives Matter
Леди Гага передала свой профиль в Instagram в распоряжение движения Black Lives Matter
"Три великолепные маленькие подружки". Дочери Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашян позировали для общего снимка
"Три великолепные маленькие подружки". Дочери Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашян позировали для общего снимка
"Копия папы". Грачевский познакомил дочь от второго брака с двухмесячным сыном
"Копия папы". Грачевский познакомил дочь от второго брака с двухмесячным сыном
"Вылитая мама!". Муж Собчак показал дочь от первого брака
"Вылитая мама!". Муж Собчак показал дочь от первого брака
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS