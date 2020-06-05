Суд США установил залог для экс-полицейских, причастных к смерти Джорджа Флойда

Полицейские Александер Куэнг и Томас Лейн помогали Дереку Шовену держать Джорджа Флойда, который в результате жесткого задержания умер. Офицер Ту Тао стоял рядом во время происходящего.

Суд американского штата Миннесота установил залог для каждого из трех экс-полицейских, причастных к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 5 июня сообщает CNN.

Залог составил $750 тыс. (около 20 млн грн).

Александер Куэнг, Томас Лейн и Ту Тао предстали перед судом на следующий день после того, как были арестованы и обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени.

CNN отмечает, что когда другой полицейский, Дерек Шовин, почти девять минут прижимал Флойда к земле во время задержания, Лейн и Куэнг помогали его удержать, а Тао стоял рядом.

Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протестов.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению протестов в нескольких городах.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.