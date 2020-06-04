В Вашингтоне решили не продлевать комендантский час

Комендантский час в Вашингтоне был введен 1 июня в связи с массовыми протестами и беспорядками, которые вызвало убийство полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

В США продолжаются протесты в связи с гибелью жителя Миннеаполиса в ходе задержания полицией Фото: EPA

Власти Вашингтона решили не продлевать действие комендантского часа в столице США. Как сообщает CNN, об этом на брифинге 4 июня заявила мэр Вашингтона Мюриел Баузер.

Комендантский час в Вашингтоне был введен 1 июня – из-за вандализма и грабежей, которые были зафиксированы вечером на выходных после относительно мирных дневных протестов. Впоследствии ситуация нормализовалась и накануне, 3 июня, в столице США не было произведено ни одного ареста, отметила Баузер.

Она также заявила, что к охране правопорядка должны привлекать только военнослужащих из округа Колумбия.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Впоследствии протесты охватили практически всю страну. Власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.