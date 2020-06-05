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05 июня, 2020
 
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Канье Уэст оплатит обучение дочери Флойда в колледже

Американский рэпер, муж модели Ким Кардашян Канье Уэст пожертвовал $2 млн, часть которых пойдет на оплату образования в колледже дочери умершего от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, Джанны.

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Уэст поддержал семью Флойда и других жертв насилия и расизма
Уэст поддержал семью Флойда и других жертв насилия и расизма
Фото: EPA

Американский рэпер, муж модели Ким Кардашян Канье Уэст сделал финансовое пожертвование в размере $2 млн. Об этом сообщает Variety.

Часть из общей суммы пойдет в фонд для покрытия расходов на обучение шестилетней Джанны, дочери погибшего от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Остальные средства перечислены в благотворительные фонды, связанные с Ахмадом Арбери и Бреонной Тэйлор – другими темнокожими жертвами насилия со стороны полиции и белых американцев.

Также деньги пойдут в благотворительные фонды, помогающие жертвам насилия, в родном для Уэста Чикаго (штат Иллинойс), а также на поддержку местного бизнеса, основанного афроамериканцами.

Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протестов.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению протестов в нескольких городах.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Теги: пожертвование, жертвы, афроамериканцы, Канье Уэст, Ким Кардашян, насилие, Джордж Флойд
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