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04 июня, 2020
 
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Стоун рассказала, как обустроить убежище во время протестов, охвативших американские города

Американская актриса Шэрон Стоун не скрывает, что переживает за личную безопасность во время протестов, которые проходят в США после смерти американца Джорджа Флойда.

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Стоун советует американцам позаботиться о безопасности во время протестов
Стоун советует американцам позаботиться о безопасности во время протестов
Фото: ЕРА

Американская актриса Шэрон Стоун обнародовала в Instagram видео, рассказав подписчикам, как обустроить в своем доме безопасное место во время протестов, которые проходя в США в связи со смертью американца Джорджа Флойда

По словам актрисы, людям необходимо сделать запасы воды и продуктов, а в качестве убежища обустроить ванную комнату или любое помещение, где нет окон. Стоун также порекомендовала позаботиться о зарядке телефона и ноутбука, а также перенести в убежище одеяло и подушки. 

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Жители города в знак протеста вышли на улицы и стали забрасывать полицейских петардами и бутылками.

Со временем протесты охватили практически всю страну. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины

Власти приняли решение о применении Нацгвардии в нескольких городах. Ко 2 июня в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

3 июня выдвинули обвинения трем офицерам полиции Миннеаполиса по делу о гибели Флойда.

Теги: США, протесты, актриса, Шэрон Стоун, Джордж Флойд
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