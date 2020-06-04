Стоун рассказала, как обустроить убежище во время протестов, охвативших американские города

Американская актриса Шэрон Стоун обнародовала в Instagram видео, рассказав подписчикам, как обустроить в своем доме безопасное место во время протестов, которые проходя в США в связи со смертью американца Джорджа Флойда.
По словам актрисы, людям необходимо сделать запасы воды и продуктов, а в качестве убежища обустроить ванную комнату или любое помещение, где нет окон. Стоун также порекомендовала позаботиться о зарядке телефона и ноутбука, а также перенести в убежище одеяло и подушки.
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Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.
Жители города в знак протеста вышли на улицы и стали забрасывать полицейских петардами и бутылками.
Со временем протесты охватили практически всю страну. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины.
Власти приняли решение о применении Нацгвардии в нескольких городах. Ко 2 июня в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.
3 июня выдвинули обвинения трем офицерам полиции Миннеаполиса по делу о гибели Флойда.