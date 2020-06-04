LEGO не будет рекламировать конструктор с фигурками полицейских из-за протестов в США

LEGO решила приостановить рекламу своих конструкторов, где есть фигурки полицейских, из-за флешмоба #BlackOutTuesday. Он посвящен погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду, из-за чьей смерти и начались протесты в США.

Рекламу приостановили для наборов с мини-фигурками полицейских, пожарных, преступников, автомобилей скорой помощи и других Фото: depositphotos.com

Компания LEGO разослала своим маркетологам список из 30 наборов конструкторов, рекламу которых необходимо прекратить в связи с протестами в США. В этих наборах присутствуют фигурки полицейских, преступников, пожарных и другие. Копию письма получило издание Toy Book.

В наборах, рекламу которых необходимо приостановить, есть мини-фигурки полицейских, пожарных, преступников, автомобилей скорой помощи и зданий. Наборы также включают городской полицейский участок LEGO, пожарную часть, полицейскую собаку, патрульную машину, пожарный самолет, мобильный командный центр, полицейский арест на шоссе и многое другое. Под запрет также попал набор "Белый дом".

В компании подтвердили журналистам информацию о прекращении рекламы. В LEGO заявили, что обратились к партнерам с просьбой воздержаться от размещения рекламного контента LEGO в соцсетях из-за флешмоба #BlackOutTuesday. В рамках флешмоба пользователи соцсетей публикуют на своих страницах черные квадраты в знак памяти о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, из-за чьей смерти и начались протесты.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Жители города в знак протеста вышли на улицы и стали забрасывать полицейских петардами и бутылками.

Со временем протесты охватили практически всю страну. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины.

Власти приняли решение о применении Нацгвардии в нескольких городах. Ко 2 июня в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них как полицейские, так и демонстранты.

3 июня выдвинули обвинения трем офицерам полиции Миннеаполиса по делу о гибели Флойда.