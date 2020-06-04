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Гольдфарб: В протестах в США нет политической составляющей. Это не революция

Последние три года американское общество находится в состоянии холодной гражданской войны, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" проживающий в США российско-американский публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

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Гольдфарб: Либеральные американцы и консерваторы смотрят друг на друга с ненавистью. И Трамп этому способствует
Гольдфарб: Либеральные американцы и консерваторы смотрят друг на друга с ненавистью. И Трамп этому способствует
Фото: ЕРА
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Протестующие в США не выдвигают политических требований, но их выступления окажут влияние на ход избирательной кампании. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил проживающий в США российско-американский публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб. 

"В протестах и демонстрациях в США нет политической составляющей. Это не революция. Протестующие требуют прекратить расизм, а расизм – вещь субъективная. Есть актуальная ситуация, что какая-то часть протестующей молодежи по ночам идет громить магазины. Но уже сегодня в Нью-Йорке стало немного спокойнее. В городе ввели комендантский час ночью, и ребята боятся хулиганить, ведь этим занялась полиция. Думаю, через какое-то время активисты успокоятся", – рассказал собеседник.

По его словам, к противостоянию привела не только гибель афроамериканца Джорджа Флойда, но и социальное неравенство.

"13% чернокожего населения чувствуют, что их дискриминируют, что общество и государство с ними плохо обращается. У всех напряжены нервы, в стране 40 млн безработных и непропорционально больше среди них чернокожего населения, которое находится на гораздо более низкой экономической ступени. У нас 20% чернокожих живут за чертой бедности, в то время как только 8% белых находятся в подобном положении. Показатели прямой дискриминации в США незначительные, но показатели социальной разницы очень резкие – средний достаток черной семьи в 10 раз меньше, чем белой. У них нет ни сбережений, ни собственности, поэтому когда происходит экономический кризис, им хуже всего. Значит, нужны продолжения реформ, которые начались еще во времена Джона Кеннеди и Линдона Джонсона, чтобы сгладить социальное и расовое неравенство в стране", – отметил Гольдфарб.

Еще одним фактором, который повлиял на развитие ситуации, по мнению собеседника, стало нарастающее противостояние в обществе. 

"Главное, что нужно сделать, – восстановить уровень взаимоотношений в обществе. Последние три года общество США находится в состоянии холодной гражданской войны. Либеральная часть и консервативная смотрят друг на друга, прямо скажем, с ненавистью. И президент Дональд Трамп этому способствует. Потому что строит свою политическую линию на страхе и ненависти, а не на призывах к гражданскому согласию и совместной конструктивной деятельности", – сказал публицист.

Он считает, что протесты окажут влияние на избирательную кампанию, но ее исход по-прежнему трудно предугадать.

"Недавно у нас с речью выступили Трамп и [кандидат в президенты от Демократической партии Джо] Байден. По ним видна разница политической линии. Трамп говорит о необходимости жестких карательных мер, введении войск. Он апеллирует к своему электорату, той части населения, которая частично расистская, частично обвиняющая в своих собственных невзгодах тех, кто получает пособия. Такими заявлениями Трамп мобилизует их. А Байден сказал, что хватит друг на друга идти войной, потому что это ничего не решит, надо вместе пытаться решить проблемы. Впрочем он закончил тем, что чтобы это произошло, надо избавиться от Трампа. Так что протесты безусловно будут весомым фактором в предвыборной кампании. Но поскольку исход выборов определяет небольшой перевес в 2–3%, на самом деле непонятно, каким будет исход. Обе стороны не столько хотят приобрести больше сторонников, сколько мотивировать тех, кто обычно ходит на выборы. Поэтому такая достаточно резкая риторика с обеих сторон", – подчеркнул Гольдфарб.

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер 25 мая в результате механической асфиксии. После вскрытия у Флойда также был подтвержден коронавирус

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали.

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Их сопровождают беспорядки и столкновения с полицией, некоторые демонстранты поджигали машины, разбивали витрины и грабили магазины.

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии.  

По данным на 2 июня в связи с протестами из-за смерти Флойда в США погибло 11 человек в возрасте от 18 до 77 лет. Среди них оказались бывший полицейский, охранник суда, владелец ресторана, участники акций и случайные прохожие.

Теги: США, протесты, Джо Байден, полиция, расизм, столкновения, комендантский час, беспорядки, Александр Гольдфарб, Дональд Трамп, политика, афроамериканцы, Миннеаполис
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