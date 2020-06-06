Пентагон вывел военных из Вашингтона

Министр обороны США Марк Эспер 5 июня подписал приказ об отправке в места постоянного базирования всех военнослужащих, которые находились в Вашингтоне во время массовых протестов. Об этом сообщил журналистам министр армии США и по совместительству командующий Национальной гвардии в округе Колумбия Райан Маккарти, пишет Politico.
Выводятся солдаты и офицеры 82-й воздушно-десантной дивизии, а также сотрудники военной полиции, уточнили в Пентагоне.
По словам Маккарти, введение войск 1 июня было вынужденной мерой, поскольку правоохранители "теряли контроль над ситуацией". Участники акций протеста против произвола полиции захватили мемориал Линкольна и часть центра столицы, несколько полицейских получили травмы.
Однако затем все митинги носили мирный характер, и власти приняли решение, что около 5000 нацгвардейцев смогут обеспечить порядок в Вашингтоне, в частности, во время крупной манифестации, намеченной на 6 июня, добавил он.
Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения.
1 июня Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Министр обороны Эспер выступил против этой идеи.
В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.
В Вашингтоне из-за вандализма и грабежей 1 июня был введен комендантский час. Сообщалось, что из-за угрозы Белому дому президент Дональд Трамп пережидал протесты в бункере; сам он заявил, что спускался туда ненадолго "для инспекции".
4 июня мэр города Мюриел Баузер потребовала, чтобы охраной порядка занимались только подразделения, дислоцированные в округе Колумбия.