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Пентагон вывел военных из Вашингтона

1600 десантников и сотрудников военной полиции США покидают столицу по решению министерства обороны. Охрану порядка во время демонстраций, которые проводятся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, будет обеспечивать Национальная гвардия. СМИ писали, что митинги вынудили президента Дональда Трампа спускаться в бункер.

Военную полицию ввели в Вашингтон 1 июня
Военную полицию ввели в Вашингтон 1 июня
Фото: ЕРА

Министр обороны США Марк Эспер 5 июня подписал приказ об отправке в места постоянного базирования всех военнослужащих, которые находились в Вашингтоне во время массовых протестов. Об этом сообщил журналистам министр армии США и по совместительству командующий Национальной гвардии в округе Колумбия Райан Маккарти, пишет Politico.

Выводятся солдаты и офицеры 82-й воздушно-десантной дивизии, а также сотрудники военной полиции, уточнили в Пентагоне.

По словам Маккарти, введение войск 1 июня было вынужденной мерой, поскольку правоохранители "теряли контроль над ситуацией". Участники акций протеста против произвола полиции захватили мемориал Линкольна и часть центра столицы, несколько полицейских получили травмы.

Однако затем все митинги носили мирный характер, и власти приняли решение, что около 5000 нацгвардейцев смогут обеспечить порядок в Вашингтоне, в частности, во время крупной манифестации, намеченной на 6 июня, добавил он.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения.

1 июня Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Министр обороны Эспер выступил против этой идеи.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

В Вашингтоне из-за вандализма и грабежей 1 июня был введен комендантский час. Сообщалось, что из-за угрозы Белому дому президент Дональд Трамп пережидал протесты в бункере; сам он заявил, что спускался туда ненадолго "для инспекции".

4 июня мэр города Мюриел Баузер потребовала, чтобы охраной порядка занимались только подразделения, дислоцированные в округе Колумбия.

Теги: США, Пентагон, военные, Национальная гвардия, столкновения, комендантский час, Вашингтон, десантники, Дональд Трамп, Марк Эспер, Джордж Флойд
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