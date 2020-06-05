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Сергей Лойко
Сергей Лойко

Российский журналист и фотограф.


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Последователи Флойда неделю грабили Америку, среди погибших чернокожий полицейский. Но кто знает его имя, когда и где его похоронили?

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Джокер.

Сегодня начинаются самые масштабные похороны в истории Америки, сравнимые по значимости и размаху с церемонией похорон покойного президента Джона Кеннеди.

Траурные мероприятия продлятся неделю. Тело великомученика Джорджа Флойда в золотом гробу провезут по нескольким штатам.

Среди прижизненных подвигов новоявленного святого чудотворца особенно выделяется эпизод, когда малыш Флойд приставил беременной женщине к животу пистолет и приказал ей заткнуться и не пикать, если та хочет остаться живой, пока его дружки обчищали ее дом.

Выйдя через шесть лет из тюрьмы, Флойд встал на путь исправления и добился того, что по трагической оплошности во время ареста за сбыт фальшивой купюры в состоянии наркотического опьянения его придушил дебил полицейский.

После этого последователи Флойда неделю грабили Америку и американцев. В ходе грабежей погибло 11 человек. Среди них чернокожий полицейский, который пытался остановить грабителей.

Друзья, кто-нибудь знает его имя? Кто-нибудь знает, где его похоронили и когда? Кто-нибудь назвал его именем фонд или мемориал?

Америка больше не чествует героев. Америка сегодня чествует наркоманов и громил. Америка чествует Джокера.

Источник: Sergei Loiko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, похороны, афроамериканцы, Сергей Лойко, Джордж Флойд
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