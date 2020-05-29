В Швейцарии от коронавируса умер младенец – СМИ

В Швейцарии подтвердили первую смерть ребенка от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Local.
За последние 24 часа в Швейцарии зарегистрировали два летальных случая от COVID-19, в том числе умер ребенок.
Имя и точный возраст не были обнародованы, однако сообщается что ребенок был не школьного возраста, а младенец. Сообщается, что ребенок заразился коронавирусом за границей. Были ли у ребенка сопутствующие заболевания, также не сообщают.
Смерть младенца подтвердил руководитель отдела инфекционных заболеваний Федерального управления общественного здравоохранения Стефан Кустер.
Ранее в США у более чем 100 детей обнаружили воспалительный синдром, который может быть связан с COVID-19. От него умерло пятеро детей.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 58 млн человек, из них 361 тыс. умерли, более 2,44 млн вылечились.
В Швейцарии 30 828 случаев инфицирования, 28 300 – выздоровели, умерло 1919 человек.