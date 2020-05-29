В Швейцарии от коронавируса умер младенец – СМИ

За последние сутки в Швейцарии зарегистрировали два летальных случая от COVID-19, сообщает The Local.

В Швейцарии подтвердили первую смерть ребенка от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Local.

За последние 24 часа в Швейцарии зарегистрировали два летальных случая от COVID-19, в том числе умер ребенок.

Имя и точный возраст не были обнародованы, однако сообщается что ребенок был не школьного возраста, а младенец. Сообщается, что ребенок заразился коронавирусом за границей. Были ли у ребенка сопутствующие заболевания, также не сообщают.

Смерть младенца подтвердил руководитель отдела инфекционных заболеваний Федерального управления общественного здравоохранения Стефан Кустер.

Ранее в США у более чем 100 детей обнаружили воспалительный синдром, который может быть связан с COVID-19. От него умерло пятеро детей.