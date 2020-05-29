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В Швейцарии от коронавируса умер младенец – СМИ

За последние сутки в Швейцарии зарегистрировали два летальных случая от COVID-19, сообщает The Local.

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Ребенок заразился коронавирусом за границей
Ребенок заразился коронавирусом за границей
Фото: EPA

В Швейцарии подтвердили первую смерть ребенка от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Local.

За последние 24 часа в Швейцарии зарегистрировали два летальных случая от COVID-19, в том числе умер ребенок.

Имя и точный возраст не были обнародованы, однако сообщается что ребенок был не школьного возраста, а младенец. Сообщается, что ребенок заразился коронавирусом за границей. Были ли у ребенка сопутствующие заболевания, также не сообщают.

Смерть младенца подтвердил руководитель отдела инфекционных заболеваний Федерального управления общественного здравоохранения Стефан Кустер.

Ранее  в США у более чем 100 детей обнаружили воспалительный синдром, который может быть связан с COVID-19. От него умерло пятеро детей. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 58 млн человек, из них 361 тыс. умерли, более 2,44 млн вылечились.

В Швейцарии 30 828 случаев инфицирования, 28 300 – выздоровели, умерло 1919 человек.

Теги: смерть, Швейцария, Европа, инфекция, ребенок, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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