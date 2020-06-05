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Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля. Кулеба назвал условие возобновления авиасообщения

Украина и Греция договорились о возобновлении авиасообщения между государствами, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Греция официально начнет туристический сезон 15 июня
Греция официально начнет туристический сезон 15 июня
Фото: EPA

При условии стабильной эпидемической ситуации Украина и Греция возобновят авиасообщение между государствами с 1 июля. Об этом 5 июня сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его коллега из Греции Никос Дендиас во время телефонного разговора обменялись опытом по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и преодолению последствий пандемии.

Дендиас пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом. Глава МИД Украины принял приглашение.

Греция официально начнет туристический сезон 15 июня. Туристическое издание GTP отметило, что 15 июня заработает аэропорт Афин, а 1 июля откроются все остальные греческие аэропорты. Первые туристы будут из стран с "обнадеживающими эпидемическими данными" – из Северной Европы и Балкан, сообщило издание Kathimerini.

По словам Мицотакиса, туристы при необходимости будут проходить тестирование на коронавирус и должны будут соблюдать общие санитарные правила (они будут объявлены в ближайшее время).

Грецкие власти решили, что туристам не нужно будет делать тест на коронавирус до поездки в Грецию (ранее такая возможность обсуждалась) и они не должны будут проходить карантин после прибытия.

16 мая в Греции открылись первые пляжи. Власти допускают максимальное пребывание 40 человек на 1000 м² площади пляжа, расстояние между зонтиками от солнца должно составлять не менее 4 м, а между лежаками – не менее 1 м.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в Греции коронавирусом заразилось 2952 человека, из них 180 умерли, а 1374 вылечились. В Греции один из самых низких уровней инфицирования в ЕС.

В Еврокомиссии прогнозируют, что из-за пандемии среди стран ЕС сильнее всего в 2020 году сократится экономика Греции (-9,7%). Прежде всего это связано с отсутствием туристов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, МИД, Греция, эпидемия, МИД Украины, туризм, Дмитрий Кулеба, украинцы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, пандемия, коронавирус
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