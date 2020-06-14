В Киеве за сутки выявили 66 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 88 из них закончились летально, 1164 человека выздоровели.

В Киеве за сутки коронавирус выявили еще у 66 человек, один человек умер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, трое девочек – одной четыре года, двум – по 11, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, девятилетний мальчик. В числе заболевших шестеро медиков.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Оболонском (12), Соломенском (11), Голосеевском и Деснянском (по восемь случаев) районах.

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 88 из них закончились летально, 1164 человека выздоровели.

Госпитализировали 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 154, жертвами коронавируса стали 889 человек, выздоровело 14 082.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.