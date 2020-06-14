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От коронавируса в мире умерло более 430 тыс. человек

Мировыми лидерами по числу жертв от коронавирусной болезни являются США, Бразилия и Великобритания.

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Пандемия коронавируса в мире продолжается
Пандемия коронавируса в мире продолжается
Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 786 042 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 430 128 человек, выздоровело 3 708 328.

В США число инфицированных достигло 2 074 526, умерло 115 436, излечилось 556 606 человек.

В Бразилии заболело 850 514 человек, 42 720 умерших и 413 916 излечившихся. По числу жертв страна уже обошла Великобританию.

Далее следует Россия – 519 458 инфицированных, 6819 умерших и 274 128 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 320 922 человека, 9195 умерли, 162 379 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 295 828 человек, умерло 41 747.

Отметку в 100 тыс. заболевших уже пересекла Канада – там 100 043 заразились, 8183 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 13 июня в Украине COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в стране заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Канада, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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