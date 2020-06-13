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В Пекине более 10 тыс. человек проверят на COVID-19 из-за вспышки инфекции на рынке

На крупнейшем овощном рынке Пекина произошла вспышка коронавируса. Власти закрыли торговую зону и опечатали все продукты.

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Власти Пекина закрыли крупнейший продовольственный рынок
Власти Пекина закрыли крупнейший продовольственный рынок
Фото: ЕРА

Комиссия по здравоохранению пекинского района Фэнтай 13 июня закрыла для санитарной обработки крупнейший продовольственный рынок города "Синьфади". Об этом сообщило издание Beijing News.

Все продукты, поступившие в продажу, опечатаны.

Причиной закрытия рынка стала вспышка коронавируса. Количество заболевших комиссия не сообщила, но, по данным Национальной комиссии по здравоохранению, на Пекин пришлись все шесть случаев внутренней передачи коронавируса за 12 июня.

Более чем 10 тыс. человек, связанных с рынком "Синьфади", пройдут тестирование на SARS-CoV-2, заявили власти столицы КНР.

Примерно 90% овощей и фруктов в Пекине продаются на оптовых и розничных площадках "Синьфади".

С утра 13 июня ограничена торговля еще на девяти пекинских рынках.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. За все время эпидемии в КНР, по официальной информации, были инфицированы 83 075 человек, скончались 4634.

Теги: Китай, продукты, Пекин, рынок, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, тестирование
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