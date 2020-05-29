В Китае за сутки не зафиксировали ни одного случая COVID-19

28 мая в КНР не было зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, новых подозрений и смертей.

В Китае с начала пандемии зафиксировано 84 106 случаев заболевания COVID-19 Фото: EPA

В 31 провинции материковой части КНР за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая коронавируса, об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению 29 мая.

Три пациента были выписаны из больницы после выздоровления. 479 человек, которые имели тесный контакт с инфицированными, были освобождены от медицинского наблюдения.

По данным Университета Джонска Хопкинса, в Китае с начала пандемии зафиксировано 84 106 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 79 371. Умерли от осложнений 4638 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Жертвами коронавирусной болезни COVID-19 во всем мире стали 360 332 человека, выздоровели 2 416 528.