В Украине зафиксирован новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 30 506.
За последние 24 часа скончалось 10 пациентов (с начала эпидемии умерло 880 человек). Количество выздоровевших приблизилось к 14 тыс. (13 976, +409 за сутки).
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
В соответствии с опубликованными данными, ни одного нового случая заражения не зафиксировано только в Херсонской области.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен каранатин.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.