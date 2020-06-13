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В Украине зафиксирован новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Впервые с начала эпидемии коронавируса в Украине за сутки зарегистрировано более 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 30 тыс.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 30 тыс.
Фото: EPA (архив)

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 30 506.

За последние 24 часа скончалось 10 пациентов (с начала эпидемии умерло 880 человек). Количество выздоровевших приблизилось к 14 тыс. (13 976, +409 за сутки).

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

  • Винницкая область – 1369;
  • Волынская область – 1354;
  • Днепропетровская область – 990;
  • Донецкая область – 290;
  • Житомирская область – 1032;
  • Закарпатская область – 1583;
  • Запорожская область – 521;
  • Ивано-Франковская область – 1695;
  • Киев – 3838;
  • Киевская область – 1961;
  • Кировоградская область – 577;
  • Луганская область – 56;
  • Львовская область – 2658;
  • Николаевская область – 320;
  • Одесская область – 1081;
  • Полтавская область – 278;
  • Ровенская область – 2297;
  • Сумская область – 208;
  • Тернопольская область – 1403;
  • Харьковская область – 1482;
  • Херсонская область – 179;
  • Хмельницкая область – 544;
  • Черкасская область – 526;
  • Черновицкая область – 3869;
  • Черниговская область – 385.

В соответствии с опубликованными данными, ни одного нового случая заражения не зафиксировано только в Херсонской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен каранатин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Теги: Украина, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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