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Девять областей Украины не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина – Минздрав

Киев не отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений, об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства здравоохранения Украины.

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Загруженность больниц, а также количество лабораторных тестов на COVID-19 находятся в пределах допустимых норм во всех регионах Украины
Загруженность больниц, а также количество лабораторных тестов на COVID-19 находятся в пределах допустимых норм во всех регионах Украины
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 12 июня условиям второго этапа ослабления карантина не соответствуют девять областей Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и Закарпатье, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

По той же причине требованиям ослабления карантинных ограничений не соответствует и Киев.

Загруженность больниц, а также количество лабораторных тестов на COVID-19 находятся в пределах допустимых норм во всех регионах Украины.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

За последние сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.

За весь период пандемии в Украине заболело уже 29 753 человека, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.

Теги: Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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