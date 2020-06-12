Второй день подряд в Украине фиксируется более 680 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 16 человек, выздоровело 426.

Чаще всего COVID-19 в Украине болеют женщины Фото: depositphotos.com

За сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.

За указанный период умерло 16 человек, выздоровело 426.

Так, за весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человек, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1317;

Волынская область – 1313;

Днепропетровская область – 983;

Донецкая область – 279;

Житомирская область – 1013;

Закарпатская область – 1506;

Запорожская область – 515;

Ивано-Франковская область – 1669;

Киев – 3766;

Киевская область – 1931;

Кировоградская область – 568;

Луганская область – 54;

Львовская область – 2526;

Николаевская область – 316;

Одесская область – 1065;

Полтавская область – 277;

Ровенская область – 2231;

Сумская область – 204;

Тернопольская область – 1372;

Харьковская область – 1426;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 529;

Черкасская область – 517;

Черновицкая область – 3831;

Черниговская область – 366.

По данным ЦОЗ, болеют COVID-19 чаще женщины – 58% от числа всех заболевших. 37% всех случаев приходится на возрастную категорию от 50 до 59 лет, 35% – на возрастную категорию от 30 до 49 лет.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.