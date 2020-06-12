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В мире число больных COVID-19 за сутки увеличилось более чем на 150 тыс. Сейчас коронавирусом инфицированы 7,5 млн человек

Индия опередила Великобританию и вышла на четвертое место в мире по масштабам распространения коронавирусной инфекции.

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Число жертв коронавируса превысило 420 тыс.
Число жертв коронавируса превысило 420 тыс.
Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 514 475 человек (+154 тыс. человек за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стало 421 456 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 3 540 662.

В США число инфицированных достигло 2 023 385, умерло 113 818, излечилось 540 292 человека.

В Бразилии заболело 802 828 человек, 40 919 умерших и 429 965 излечившихся.

Далее следует Россия – 501 800 инфицированных, 6522 умерших и 260 649 выздоровевших от COVID-19.

На четвертое месте по распространению заболевания вышла Индия – там заболел уже 297 561 человек, умерло 8498.

Она обошла Великобританию, где сейчас инфицировано уже 292 860 человека, число летальных случаев достигло 41 364.

В Перу 214 788 заболевших, из которых 6088 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Перу, Бразилия, жертвы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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