Главный санврач Украины объяснил антирекорд заболеваемости COVID-19

Большое количество больных коронавирусной инфекцией, которых выявили за последние сутки, связано с очередями на тестирование, объяснил главный санврач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Антирекорд суточного выявления в Украине больных с коронавирусной инфекцией, установленный 11 июня, связан с тестированиями на COVID-19. Об этом сегодня в эфире "Радио НВ" сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней, – передавали в другие лаборатории для того, чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", – сказал он.

По данным главного санврача, очереди на тестирование устраняли в Волынской и Львовской областях.

В частности, во Львовской области проверки на COVID-19 ожидают 2 тыс. образцов крови. Их должны доставить в Национальную референс-лабораторию "сегодня или завтра утром".

Ляшко рассказал, что в стране за сутки проводится 10–12 тыс. ПЦР-тестирований и 5−7 тыс. ИФА-тестирований.

По данным на утро 11 июня, в Украине заболело 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек. За последние сутки выявили 689 больных COVID-19.