Против доигровки чемпионата Украины выступили 11 клубов Второй лиги.

Клубы Второй лиги решили не доигрывать чемпионат Украины сезона 2019–2020 годов. Об этом 11 июня сообщает сайт футбольного клуба "Металлиста 1925" (Харьков).

Решение о дальнейшей судьбе чемпионата во Второй лиге принималось в ходе внеочередной конференции Профессиональной футбольной лиги Украины.

Отмечается, что за доигровку нынешнего сезона проголосовали шесть клубов, против – 11.

Теперь принятое решение будет отправлено на утверждение в исполком Украинской ассоциации футбола.

Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.

30 мая после смягчения карантина возобновились игры в украинской Премьер-Лиге.