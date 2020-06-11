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Клубы Второй лиги решили не доигрывать чемпионат Украины сезона 2019–2020 годов

Против доигровки чемпионата Украины выступили 11 клубов Второй лиги.

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Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса
Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса
Фото: depositphotos.com

Клубы Второй лиги решили не доигрывать чемпионат Украины сезона 2019–2020 годов. Об этом 11 июня сообщает сайт футбольного клуба "Металлиста 1925" (Харьков).

Решение о дальнейшей судьбе чемпионата во Второй лиге принималось в ходе внеочередной конференции Профессиональной футбольной лиги Украины.

Отмечается, что за доигровку нынешнего сезона проголосовали шесть клубов, против – 11.

Теперь принятое решение будет отправлено на утверждение в исполком Украинской ассоциации футбола.

Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.

30 мая после смягчения карантина возобновились игры в украинской Премьер-Лиге.

Теги: футбол, Украина, чемпионат, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Вторая лига
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