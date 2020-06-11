Клубы Второй лиги решили не доигрывать чемпионат Украины сезона 2019–2020 годов. Об этом 11 июня сообщает сайт футбольного клуба "Металлиста 1925" (Харьков).
Решение о дальнейшей судьбе чемпионата во Второй лиге принималось в ходе внеочередной конференции Профессиональной футбольной лиги Украины.
Отмечается, что за доигровку нынешнего сезона проголосовали шесть клубов, против – 11.
Теперь принятое решение будет отправлено на утверждение в исполком Украинской ассоциации футбола.
Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.
30 мая после смягчения карантина возобновились игры в украинской Премьер-Лиге.