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Вакцина от коронавируса. Johnson & Johnson начнет тестирование на людях уже в июле

В тестировании вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет.

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Исследование вакцины будет проходить в США и Бельгии
Исследование вакцины будет проходить в США и Бельгии
Фото: depositphotos.com

Компания Johnson & Johnson ускорила начало первого тестирования на людях вакцины от COVID-19. Первоначально планировалось начать его в сентябре, но теперь эту дату перенесли на вторую половину июля, говорится на сайте компании.

В тестировании примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Исследование будет проходить в США и Бельгии.

Если исследования пройдут удачно и покажут, что вакцина безопасна и эффективна, компания будет поставлять более 1 млрд доз по всему миру в течение 2021 года.

Johnson & Johnson – американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. 

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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