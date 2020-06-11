Вакцина от коронавируса. Johnson & Johnson начнет тестирование на людях уже в июле

В тестировании вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Исследование вакцины будет проходить в США и Бельгии Фото: depositphotos.com

Компания Johnson & Johnson ускорила начало первого тестирования на людях вакцины от COVID-19. Первоначально планировалось начать его в сентябре, но теперь эту дату перенесли на вторую половину июля, говорится на сайте компании.

В тестировании примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Исследование будет проходить в США и Бельгии.

Если исследования пройдут удачно и покажут, что вакцина безопасна и эффективна, компания будет поставлять более 1 млрд доз по всему миру в течение 2021 года.

Johnson & Johnson – американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.